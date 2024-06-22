شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: التفتيش على 424 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مديريات الطب البيطرى فى المحافظات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية قاموا بشن حملة مكبرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 424 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات فى المحافظات خلال شهر مايو 2024 وتم رصد 98 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأضاف أنه تم إصدار (23) قرار إدارى لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص بعدد (44) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية – القليوبية – المنوفية – كفر الشيخ – الغربية- قنا- الدقهلية- الاسماعيلية- سوهاج- المنيا- الفيوم- البحيرة)، تم عمل( ٢٤) محضر ادارى بمحافظات: الشرقية – القليوبية – الاسماعيلية – السويس – بنى سويف – الغربية- الاقصر- الفيوم- البحيرة.

كما تم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد 20 مركزا بيطريا مخالف بمحافظات: الدقهلية – القاهرة – الوادى الجديد – الفيوم.

وأضاف "شاهين" أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.