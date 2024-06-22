شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من الموالح تسجل 1.9 طن من يناير حتى يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت صادرات مصر من الموالح فى الفترة من يناير 2024 حتى يونيو 1.9 طن مقابل 1.8 مليون طن بزيادة 5.5% عن العام الماضى حيث تعتبر الموالح هي المحصول التصديرى الأول فى مصر.

وشهدت الصادرات الزراعية مؤخرا طفرة غير مسبوقة، حيث يوجد إقبال كبير من مختلف دول العالم، على الحاصلات الزراعية المصرية، وهناك امكانية لزيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية لدول العالم.

ويتمثل دور الحجر الزراعي في تشجيع المزارعين على اتباع معايير الجودة والسلامة الغذائية والصحية في إنتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية، وذلك من خلال توفير الدعم الفني والتدريب والإرشاد للمزارعين، حيث يعمل الحجر الزراعي المصري على تطبيق معايير الجودة والسلامة في الإنتاج الزراعي، وتوفير الشهادات اللازمة للمنتجات الزراعية المصرية، وهذا يساعد في زيادة الثقة لدى المستوردين الأجانب في المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الصادرات.

‫واتبعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نهجًا متميزا لتحقيق النجاح في منظومة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تمثلت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لزيادة حجم الصادرات في إنشاء نظام لتكويد المزارع المصرية و متابعة إلكترونية حقيقية لكافة المنتجات الزراعية المُعدة للتصدير و اتباع نظام مباشر لتوعية الفلاح المصري و تطوير المعامل الخاصة بالتحاليل وإصدار الشهادات والحصول على الاعتمادات الدوليةو المراقبة على جودة المنتجات بشكل صارم و التنسيق مع مختلف الأسواق العالمية من خلال مكاتب التمثيل التجاري وبالتنسيق مع الحجر الزراعي المصري كافة هذه الإجراءات أدت إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.