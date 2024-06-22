شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة علاج الجلطات ونزيف المخ بمستشفيات جامعة عين شمس الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مستشفيات جامعة عين شمس لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة، والتى تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب.

وأوضح الدكتور على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الوحدة تم تجهيزها بالجهود الذاتية طبقا لأحدث التقنيات الطبية والخبرات الطبية المتقدمة، لتوفير خدمة طبية تليق بالمريض المصرى ولتصبح قبلة لتدريب الأطباء ومنارة للعلم.

والوحدة تضم أحدث جهاز للقسطرة فى العالم، كواحد من 10 نسخ فقط على مستوى العالم ولا يوجد له مثيل فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها ويتميز بتقنيات غير مسبوقة مصحوبة باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحليل بيانات المرضى، وكذلك أحدث اجهزة الأشعات والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى أحدث أجهزة إعادة التأهيل لمرضى السكتة الدماغية. هذا إلى جانب فريق عمل الوحدة المكون من نخبة من أكبر أساتذة المخ والأعصاب من ذوى الخبرة فى مجال علاج السكتة الدماغية.

وأشار الدكتور أحمد البسيونى مدير الوحدة أن السكتة الدماغية لحظة مفاجئة قد تغير حياة إنسان بأكملها، وتعد السبب الأول للإعاقة والثانى للوفاة على مستوى العالم موضحا أن شخص واحد من كل ٤ أشخاص معرض للإصابة بالسكتة الدماغية، مشيرا أن مصر بها ٢٥٠ ألف حالة سكتة دماغية سنويا إلى جانب الأشخاص الذين يعيشون بمضاعفاتها؛ ومع التقدم العلمى، تزايد الأمل فى إنقاذ حياة المرضى وتحسين فرصهم فى التعافى. مؤكدًا أن مستشفيات جامعة عين شمس، الصرح الطبى العريق قدمت ما يتواءم مع مسئوليتها تجاه المجتمع المصرى ؛ حيث يتم افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة، لتكون بمثابة أمل جديد وحقيقى للمرضى فى مصر.