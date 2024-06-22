شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأحد، استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 : 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
رئيس الوزراء: رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية للحج نتيجة أمراض مُزمنة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان،ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير اسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، واللواء أحمد شاهين، ممثلاً عن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، واللواء حسام أبو المجد، ممثلاً عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير اسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، واللواء أحمد شاهين، ممثلاً عن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، واللواء حسام أبو المجد، ممثلاً عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 1 لسنة 2025/2024 لتوريد زيت طعام خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية " 1000 طن زيت صويا"تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها وتسليم من 1 إلى 31 أغسطس 2024 وان جلسة فض المظاريف بعد غدا الاثنين بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية .
أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك لجنة فنية من الخبراء تراجع نموذج الإجابة الخاص بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، قبل بدء تصحيح أوراق إجابات الطلاب، موضحا أن اللجنة تراجع كافة التفاصيل الخاصة بالإجابات والأسئلة للتأكد من عدم وجود خطأ.
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، بمحافظة القاهرة، والتى تجاور متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، ومجمع الأديان، وجامع عمرو بن العاص، ويتولى تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بتمويل من صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالبة بلجنة بمحافظة الشرقية قامت بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية باستخدام هاتف محمول داخل اللجنة الامتحانية.
وزارة الصحة: تصنيع 250 ألف جرعة من حقن الـPCG لعلاج سرطان المثانة
كشفت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" عن تفاصيل إنشاء أول مصنع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من حقن الـ PCG الخاصة بعلاج سرطان المثانة، مشيرة إلى أنه سيتم تصنيعها محليا لتوفيرها إلى المرضى بالمجان.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اغتيال "أيمن غطمة" القيادي في حماس جراء ضربة لسلاح الجو بمنطقة البقاع في لبنان، وفق بيان له اليوم السبت.
تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت استقرار ملحوظ عند مستويات 3140 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21، وسجلت أوقية الذهب خسائر ملحوظة أمس مما انعكس على المعدن النفيس في مصر، الذي أغلق تداولات أمس عند 3140 جنيها.
عيار 24 يسجل 3589 جنيها
عيار 21 يسجل 3140 جنيها.
عيار 18 يسجل 2691 جنيها.
الجنيه الذهب 25120 جنيها.
غدا أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة بمطروح والعظمى بالقاهرة 39 درجة
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