شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: نفذنا عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينة وحاملة طائرات أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الحوثيين أعلنوا عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينة وحاملة طائرات أمريكية في بحر العرب وشمالي البحر الأحمر.

كما أفادت القناة بأن الحوثيين أعلنوا عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "ترانسورلد نافيجيتور" في بحر العرب بعدد من الصواريخ الباليستية.