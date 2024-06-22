شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القديس مارمرقس الرسول.. فى ذكرى استرداد رفاته من روما والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى استرداد رفات القديس مارمرقس من روما والذى يوافق يوم 22 يونيو من كل عام.

ويعتبر القديس مارمرقس الرسول مؤسس الكنيسة الأرثوذكسية فى مصر، ويطلق عليه اسم مرقس البشير، حيث كان الكاتب للسفر الثانى من العهد الجديد إنجيل مرقس ولذلك يلقب بالانجيلى.

ويعتبر بحسب التقليد الكنسى الإسكندرى البطريرك الأول، ويظهر المسيح فى الإِنجيل الذى دوَّنه مرقس بمظهر المُخَلّصِ الذى جاء ليفدى الإِنسان، وبدافع محبته الفائقة، ونراه ينهمك فى أعمال الرحمة؛ فيسدُّ حاجة الإِنسان، ويخفِّف من أَحزانه، ثم يبذل نفسه فدية عنه، ومن هنا تركيز مرقس على معجزات المسيح أكثر من تركيزه على تعاليمه.

وتعتبر ليبيا أول موطن للدعوة المسيحية فى القارة الإفريقية، على يد القديس مرقص القادم من صحبة المسيح عبر اليونان، ثم انطلق ليضع اللبنة الأولى للأرثوذكسية فى مصر، لكنه سريعًا ما عاد إلى ليبيا ثانية بعدما قد خاف الكهنة منه فقد انتشرت المسيحية بقوة أى أن المصريين أمنوا بقوة بالمسيحية بأكملهم، وليموت فى مصر.