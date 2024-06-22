شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المصرى للفكر يحلل اتجاهات الإعلام الإسرائيلى حول تطور أوضاع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير أنتجه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن اتجاهات الإعلام والمراكز البحثية الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية أنه على المستوى الميدانى، أشارت عدة تقارير عبرية إلى انخفاض أعداد الصواريخ على إسرائيل؛ عقب اغتيال القيادات اللبنانية المسؤولة عنها، بالإضافة إلى أن حزب الله لم يعد قادرا على الاقتراب من الحدود الشمالية الإسرائيلية كما في السابق، وفى هذا الإطار، أشارت تعليقات المحللين إلى أن حزب الله يتخوف من سيناريو هجمات إسرائيلية جوية خاطفة على تشكيلاته الاستراتيجية.

وأشار إلى أنه تواردت تقارير عبرية بشأن شن إسرائيل غارات جوية عنيفة في مناطق متفرقة بنطاق محيط الحدود الجنوبية للبنان وفى هذا الإطار يلاحظ تكثيف وسائل الإعلام العبرية (المحسوبة على المعارضة مثل القناة 12، وهآرتس) التقدير بأن اسرائيل غير مستعدة عسكريا بعد لمواجهة مباشرة أمام حزب الله وهناك عدة جوانب أساسية لذلك وهى: الحماية من الهجمات الصاروخية، والطائرات بدون طيار، والاستمرارية الوظيفية للاقتصاد خلال هذا الهجوم.

وفى إطار احتمالات الحرب المباشرة بين إسرائيل وحزب الله، كثفت الصحف العبرية، نشر تصريحات وزير الخارجية الأمريكى إلى اإلعالم العربى قوله بأنه ُيرجح أن تقوم إسرائيل باجتياح برى لجنوب لبنان بغرض المواجهة المباشرة مع عناصر حزب الله.

وعلى مستوى العلاقات الأمريكية الإسرائيلية فى إطار تطورات الأوضاع بين إسرائيل وحزب الله، تلاحظ اتجاه عالمى عبرى مكثف لنقل تأكيدات الإدارة الأمريكية بتقديم الدعم العسكرى الكامل للجيش الإسرائيلى فى حالة أن نفذ حزب الله هجوما على إسرائيل، فى هذا الإطار، أشارت تقارير عبرية إلى تحرك حاملة الطائرات "أيزنهاور" من البحر الأحمر إلى شرق المتوسط.

و على مستوى تأثيرات الحرب على البنية التحتية الإسرائيلية، نقلت يسرائيل هايوم مخرجات مؤتمر معهد دراسات الأمن القومى INSS حول استراتيجية تطوير المناطق الحدودية الإسرائيلية وأشارت إلى أن حزب الله قادر على تحييد منظومة الكهرباء الإسرائيلية بالكامل وأن يغرق إسرائيل في ظلام دامس، وفى هذا الإطار تسببت التحذيرات الإسرائيلية من تأثيرات الحرب على منظومة الكهرباء ارتفاعا في طلب شراء مولدات الكهرباء.

وعلى مستوى الموقف المصرى تنقل وسائل الإعلام العبرية عن الأخبار اللبنانية قولها بأن مسؤولون كبار في وزارة الخارجية والمخابرات المصرية أجروا في الأيام الماضية محادثات مع الولايات المتحدة لاحتواء إشارات إسرائيل بشأن تصعيد محتمل في الشمال.

وفى هذا الإطار تعتزم الولايات المتحدة إرسال وفد رفيع المستوى للقاء مسؤولين ككبار في إسرائيل وكذلك مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل الذى سيكون له دور كبير في ملف لبنان خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يزور خلالها وفد من المخابرات المصرية ببيروت.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وأشار بعض المحللين والمعلقين الإسرائيليين إلى اعتزام الجيش الاسرائيلى تغيير استراتيجية الحرب في قطاع غزة في نهاية عملية اجتياح رفح خلال الأسابيع المقبلة وفى هذا السياق سيتطلب من نتنياهو الوصول إلى وضوح استراتيجى ويوصي بإنهاء

الحرب بشكلها الحالي، والتركيز على اقتحامات ضد أهداف لحماس. وفي حال عدم تحقق ذلك، سيستعد الجيش لشن حرب شاملة ضد لبنان، رغم أن كافة التقديرات تشير إلى أنها ستكون حربا إقليمية "متعددة الجبهات بقيادة إيران."

ونقلت الصحف العبرية تقديرات أمنية باقتراب حسم الجيش الإسرائيلى لواء رفح التابع لحماس؛ لكنهم يؤكدون أن هناك حاجة إلى نشاط عسكرى إضافى فى المنطقة.

وفى هذا الإطار، حيث نقلت القناة 12 عن مسؤول عسكرى أن الجيش الإسرائيلى سيواصل عملياته في غزة ولن يتوقف القتال إلا باتفاق مع حماس.

وهناك تضارب واضح بين تقارير عبرية أولية، تشير بعضها لمحاولة الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادى في كتائب القسام رائد سعد في هجوم استهدف مخيم الشاطئ بمدينة غزة ولم يتأكد بعد مدى نجاح هذه المحاولة، فيما يشير اتجاه أخر إلى تأكيد نجاح الضربة الإسرائيلية.

الضفة الغربية

وفى إطار تقييم الموقف الأمنى فى الضفة الغربية، تأتى بعض تعليقات المحللين باتجاه تنامى المؤشرات الدالة على احتمالية انفجار الوضع الأمنى فى الضفة الغربية، وذلك على خلفية مقتل مستوطن على يد فلسطينى فى مدينة قلقيلية.

و تشير قراءات أمنية عبرية إلى أن ضعف االمكانات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية دفعها إلى تخفيف سيطرتها الأمنية فى شوارع المنطقة "أ" فى الضفة الغربية مما تسبب في ارتفاع ظاهرة سرقة البنوك ومحال المجوهرات، وفى هذا الإطار، لا تستبعد التقديرات الإسرائيلية وصول الأموال المسروقة إلى حركات المقاومة الفلسطينية.

وفى إطار سعي التيار اليميني لضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، بحسب بعض التقارير العبرية نقلا عن تقارير أمريكية، أبلغ وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" بعض المستوطنين الموالين لحزبه "الصهيونية الدينية" أن هناك جهودا لتغيير طبيعة الإدارة فى الضفة الغربية ونقلها إلى السيادة الإسرائيلية دون أن يتم اتهام إسرائيل بضمها رسميا، وفى هذا الإطار، واصل سموتريتش تصريحاته بأن الهدف هو منع الضفة من أن تتحول إلى جزء من دولة فلسطينية.