شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، أن اللجنة بدأت فى الاستعدادات والترتيبات الخاصة بتنظيم اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2024 ، تمهيدا للالتحاق بالجامعات بتنسيق الجامعات 2024، موضحا أن من المقرر أن تعقد اختبارات القدرات بعد الانتهاء من أداء امتحانات الثانوية العامة مباشرة وليس بعد النتيجة ، خاصة وأن نجاح الطالب فى هذه الاختبارات لا يعنى التحاقة بالكلية وإنما كونه مؤهل للالتحاق بها مع الاخذ فى الاعتبار مجموعة فى الثانوية العامة ووفقا للحدود الدنيا التي يضعها مكتب التنسيق.



وأضاف الدكتور السيد قنديل فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن اللجنة بدأت فى تكليف لجان القطاعات المختلفة بالنسبة للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات فى وضع بنوك أسئلة مختلفة وذلك لمنع تكرار نماذج الأسئلة على الطلاب وذلك تمهيدا لتوزيع نماذج الامتحانات على الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات والتي تضم كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوانـ وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، كليات التربية الرياضية.