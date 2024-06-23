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لأعضاء نقابة التمريض.. تعرف على الأوراق اللازمة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للتمريض، الأوراق والمستندات اللازم توافرها للحصول على عضويتها والقيد ضمن جداولها، فضلا عن استخراج ترخيص وزارة الصحة، وهى على النحو التالى:

أولا: خطوات القيد بوزارة الصحة لترخيص مزاولة مهنة التمريض:
- صورة من إيصال رسوم القيد بالنقابة .
- أصل المؤهل الدراسي.
- أصل الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.
- صورة البطاقة الشخصية .
- عدد 6 صورة شخصية بالزى الرسمي .
- أصل شهادة الميلاد .
- قسيمة الزواج بالنسبة للمتزوجين .

ثانيا: الأوراق المطلوبة للقيد للمرة الأولى بالنقابة:
- صورة من المؤهل الدراسي.
- صورة من الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.
- صورة البطاقة الشخصية.
- عدد 2 صورة شخصية .
- رسوم القيد بالنقابة 615 جنية مصري .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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