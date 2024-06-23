شكرا لقرائتكم خبر عن لأعضاء نقابة التمريض.. تعرف على الأوراق اللازمة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للتمريض، الأوراق والمستندات اللازم توافرها للحصول على عضويتها والقيد ضمن جداولها، فضلا عن استخراج ترخيص وزارة الصحة، وهى على النحو التالى:

أولا: خطوات القيد بوزارة الصحة لترخيص مزاولة مهنة التمريض:

- صورة من إيصال رسوم القيد بالنقابة .

- أصل المؤهل الدراسي.

- أصل الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.

- صورة البطاقة الشخصية .

- عدد 6 صورة شخصية بالزى الرسمي .

- أصل شهادة الميلاد .

- قسيمة الزواج بالنسبة للمتزوجين .

ثانيا: الأوراق المطلوبة للقيد للمرة الأولى بالنقابة:

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.

- صورة البطاقة الشخصية.

- عدد 2 صورة شخصية .

- رسوم القيد بالنقابة 615 جنية مصري .