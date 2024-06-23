شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات لا تعرفها عن شجرة السواك.. أبرزها تثمر فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر شجرة الأراك واحدة من الأشجار المعمرة دائمة الخضرة واسمها الشائع في المنطقة العربية مسواك وفى إثيوبيا ميفاكا وفى الهند وباكستان، موطنها الأصلى شمال وشرق وجنوب أفريقيا وفى شبه الجزيرة العربية وغرب وجنوب آسيا ، و تزهر في البيئة الجافة ، وفى المناطق التي تتوفر فيها المياه الجوفية أما في مصر يعد أكبر تجمع لأشجار الأراك بـ محمية نبق على ساحل جنوب سيناء، والتي تقع على بعد 35 كيلو متراً شمال مدينة شرم الشيخ وهى الشجرة التي تعرف لدينا باسم "السواك"

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل شجرة المسواك:

1- تنتمى إلى العائلة الأراكية .

2- لا يزيد ارتفاعها عن 4 أمتار .

3- أوراقها خضراء بيضاوية الشكل تخلو من الأشواك.

4- لها طعم طيب ورائحة زكية.

5- حجم أزهارها صغير وبيضاء اللون مع شيء من الخضرة .

6- كل زهرة واحدة تعطى بذرة واحدة ذات لون أحمر بعد نضجها وطعمها لاذع.

7- تثمر في الصيف وثمارها تبدو كعناقيد العنب ذات لون أحمر وعند نضجه يصبح لونها أسود.

