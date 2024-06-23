أخبار مصر

%92 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن %92 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول.

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول.


نتيجة الاستطلاع

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements