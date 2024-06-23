شكرا لقرائتكم خبر عن تعملى إيه لو حد انتهك خصوصيتك ودخل على بياناتك الشخصية؟.. مكتب شكاوى المرأة يرد والان مع تفاصيل الخبر

يتلقى خط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهم كافة أوجه الدعم بداية من الرأي القانوني، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التي تتطلب التدخل ، ومن هذا يقدم خط الاستشارات إجابات على مجموعة من التساؤلات التي وردت للخط وينشرها عبر صفحته الرسمية، حيث يتلقى التساؤلات أيضا على الواتساب 01007525600 ورسائل صفحة مكبت الشكاوى تحت شعار "احنا معاكى".

تجاوز الحق في الدخول "جريمة تجاوز الحق في الدخول" ، من الأسئلة التي وصلت مكتب الشكاوي علي خط الاستشارات وأجاب عنها وفق الرأي القانوني حيث جاء الرد : لو اكتشفتي إن حد دخل علي حاجات شخصية موجودة علي موبايلك أو الكمبيوتر بتاعك من حقك تبلغي عنه حتى لو كنتي من أعطته الباسورد بنفسك في وقت معين ولغرض معين، ودخول أي شخص على معرض الصور أو أي شيء يخصك يعتبر جريمة تسمى تجاوز الحق في الدخول من حيث المستوي .

وأشار مكتب الشكاوى إلى أن هذه الجريمة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 الف وممكن يتحكم عليه بالعقوبتين مع بعض، حيث جاء النص القانوني المادة 15 من قانون من مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إلى موقع او حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

ونصح خط الاستشارات من يتعرض لهذه الجريمى : احتفظي أهم حاجة بالرسائل دي ولازم تبلغي بسرعة، للإبلاغ عن جرائم الانترنت بالتوجه لأقرب مباحث انترنت بالموبايل الخاص وعمل محضر بالواقعة ، أو تواصلي مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الارقام التالية 0224065051 - 0224065052 ، او الخط الساخن بإدارة مكافحة جرائم الحاسب التابع لوزارة الداخلية رقم 108 ، او اتصلي على مكتب شكاوى المرأة 15115 .