شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تكشف تفاصيل مشروع تحويل نشرات الدواء من ورقية لإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة الدواء المصرية، أن مشروع النشرات الإلكترونية أتاح للهيئة خدمة تداول نشرات المستحضرات الصيدلية إلكترونيًا، وتتضمن الخدمة وضع QR code على العبوات لسهولة عرض أحدث نشرة معتمدة من قبل المستخدمين، وهو ما يسهل من سرعة توفير أحدث النشرات المعتمدة في حال حدوث أي تحديث للنشرات، نظرا لأن ذلك يستلزم بعض الوقت لتطبيقه في حالة النشرات الورقية.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن هناك تجارب ناجحة لعدد من الجهات المشاركة بالمشروع، وأشارت هيئة الدواء إلى أن المشروع يتيح تقديم خدمة النشرات الإلكترونية التى تتمثل فى تقديم النشرة الطبية للأدوية من خلال وجود كود إلكتروني مخصص بعلبة الدواء لتسهيل معرفة المعلومات الأساسية والكافية المتعلقة بالدواء لكل من المريض والطبيب المعالج؛ حيث يعد مشروع النشرات الإلكترونية حلا واقعيا أدى إلى نتائج ملموسة على المدى القصير، وذلك بالتوازي مع تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة على المدى البعيد.

وتابعت هيئة الدواء المصرية، أن ذلك يأتي تماشياً مع حرص الهيئة على الإسراع قدما في سياسات التحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها، وتأكيدا على أهمية التميز في توفير المعلومات الدوائية المحدثة والمعتمدة، ومنها سهولة تداول النشرات الطبية من قبل مقدمي الرعاية الصحية والجمهور باعتبارها المرجع العلمي الأقرب كمصدر معتمد للمعلومات الدوائية التي تخص المستحضرات الصيدلية.