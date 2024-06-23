بالشروط والأوراق المطلوبة.. تفاصيل الالتحاق بمعهد تمريض الكهرباء 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح

حدد معهد القمة للتمريض التابع لشركة الخدمات الطبية للكهرباء، عددًا من الاختبارات التي يجب على الطالبات الراغبات في الالتحاق به للعام الدراسي 2024- 2025، إجتيازها.

ويستعرض"الخليج 365"، الاختبارات التي أقرها معهد القمة للتمريض التابع لشركة الخدمات الطبية للكهرباء كالتالي:-

اختبارات الالتحاق بمعهد القمة للتمريض:

- اختبار الإملاء في اللغة العربية.

- اختبار اللغة الإنجليزية.

- اختبار القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي ويشمل "اختبارًا نفسيًا – قوة الملاحظة – اللباقة في الحديث – سرعة الاستجابة ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة – الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في العمل - المظهر العام – سلامة النطق – التناسق بين الطول والوزن".

- إجتياز الكشف الطبي ويشمل "كشف نظر – كشف باطني – اختبار مخدرات – كشف لياقة طبية للوظيفة"، ويتم توقيع الكشف بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.

مواعيد قبول طلبات الالتحاق

يبدأ معهد القمة للتمريض في تلقي طلبات الراغبات في الالتحاق بالعام الدراسي 2024-2025 حسب المجموع، من يوم الأربعاء 3 يوليو المقبل ولمدة أسبوعين وفقا للمواعيد الآتية:-

- من 280 درجة حتى 276 درجة: الأربعاء والخميس 3 و4 يوليو.

- من 275 درجة حتى 271 درجة: السبت والأحد 6 و7 يوليو.

- من 270 درجة حتى 266 درجة: الاثنين والثلاثاء 8 و9 يوليو.

- من 265 درجة حتى 261 درجة: الأربعاء والخميس 10 و11 يوليو.

- من 260 درجة حتى 256 درجة: السبت والأحد 13 و14 يوليو.

- من 255 درجة حتى 250 درجة: الاثنين والثلاثاء 15 و16 يوليو.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد

- استمارة نجاح لإتمام التعليم الأساسي لسنة 2024.

- بيان نجاح للصفين الأول والثاني الإعدادي.

- بيان تدرج للمرحلة الابتدائية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر بعلامة مائية.

- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.

- شهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين.

- شهادة إدارية بأن الطالبة غير متزوجة.

- صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.

- صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة مع الأصل.

- ملف التقديم «يباع بمقر المعهد».

- دوسيه كبسولة للأوراق.

- دمغات «مهن تعليمية + نقابة تمريض».