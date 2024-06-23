شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 : 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31.