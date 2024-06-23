"عيش الغلابة".. القضاء ينظر دعوى لإلغاء زيادة سعر رغيف الخبز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تواصل محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى حقوق وحريات، الأحد، نظر الدعوى القضائية المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي وعدد من المحامين، إلغاء قرار زيادة أسعار رغيف الخبز البلدي المدعم.

وجاء قرار التأجيل لرد الحكومة على طلبات هيئة الدفاع، وإلزام الحكومة بتقديم كافة القرارات الوزارية الصادرة منذ عام 2014، وحتى الآن بتخفيض وزن رغيف الخبز من 130 جرام حتى 90 جرام.

من جانبه قال عمرو عبدالسلام المحامي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أحد قضاة المحكمة تتنحى عن نظر الدعوى؛ لاستشعاره الحرج لوجود خصومة سابقة مع أحد المدعين في الدعوى.

طالبت الدعوى بإصدار حكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30/5/2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام إلى 20 قرشًا، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك أخصها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام بسعر 5 قروش، وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيًا بوزن 90 جرامًا للرغيف.