شكرا لقرائتكم خبر عن كنترول الثانوية العامة بأكتوبر يبدأ تدقيق بيانات الطلاب بورقة البابل شيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الأحد 23 يونيو 2024 الأعضاء مدخلى البيانات بالكنترول المركزى لامتحانات الثانوية العامة، بأكتوبر بالعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالي، حيث تم الانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة،

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإنتهاء من استعدادات الكنترول المركزى بمدينة السادس من أكتوبر للتقدير الالكترونى لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024، وبدء أعمال كنترول الرصد الأربعاء 19 يونيو 2024.

كما يتم حاليا أيضا إعداد الكنترول المركزى لاستقبال أوراق إجابة امتحان أولى المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية)، التي من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل، وذلك تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكترونى.