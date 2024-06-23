شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المتحررات من الأمية بمطرانية أبو قرقاص بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار في الاحتفالية التي أقامتها مطرانية أبو قرقاص بمحافظة المنيا؛ لتكريم المتحررات من الأمية، موضحا أن الهيئة تسعى إلى مساعدة أهالينا في محو أميتهم حيث تم توزيع شهادات محو الأمية على المتحررات.

وأكد بأن الرؤية الجديدة للهيئة لا بد أن تواكب ما يحدث من تجديد في مفاهيم محو الأمية وتعليم الكبار، وأن يتم قراءة مستقبل محو الأمية وتعليم الكبار قراءة علمية سليمة تراعي التجديد واحترام الدارس الكبير، فأهلينا الأميون يمتلكون من الخبرات، والثقافة الكثير والكثير، فعلينا أن نعيد التفكير في تعليم الكبار في مصر، وبات التحول الي تعلم وتعليم مستمر لجودة الحياة.



وصرح عبد الواحد، بأن رؤية الهيئة الجديدة تتماشى مع رؤية الكنيسة هى التحول من الأمية الأبجدية إلى ريادة الأعمال وإلى التعايش الرقمي وجودة الحياة، والابتكار، وأضاف بأنه سيكون هناك منهجية علمية لدراسة تقييم محتوى الاختبارات الخاصة بالأمية، بحيث يشمل الجانب الثقافي والمهاري وريادة الأعمال، والتعايش الرقمي إلى جانب الأبجدية.

ووجه عبد الواحد الشكر للكنيسة المصرية، و لنيافة الأنبأ فيلوباتير أسقف مطرانية أبو قرقاص وتوابعها، ولجميع القساوسة؛ مما يقدمونه من خدمات مستنيرة، وجليلة تخدم بلدنا الحبيبة مصر وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وشادي رزق مدير عام فرع المنيا، وجميع المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية من الكنيسة.



احتفالية مطرانية أبو قرقاص لتكريم المتحررات من الأمية



حضر الاحتفالية: الأنبأ يوأنس لويس مسئول محو الأمية في المطرانية والقس بولس أڤا مينا مندوبا عن الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة و استشاري تطوير المناهج بأسقفية الخدمات .