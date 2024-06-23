شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى عنيف تجاه شمال المحافظة الوسطى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قصفا إسرائيليا عنيفا وإطلاق نار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشمالية من المحافظة الوسطى بغزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



