شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية طوال الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، إذ ترتفع الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام بحوالي من درجتين إلى 3 درجات على أغلب مناطق الجمهورية، وبالتالي متوقع استمرار الطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء ماعدا السواحل الشمالية التي تشهد طقسا حارا خلال ساعات النهار.

وأضاف «القياتي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي وبسنت الحسيني ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الطقس يكون مائلا للحرارة ليلا على أغلب محافظات الجمهورية، أما السواحل الشمالية تشهد طقسا معتدل خلال ساعات الليل، مشيرا إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسب الرطوبة على كل مناطق الجمهورية خاصة السواحل الشمالية كونها مطلة على البحر المتوسط.

وتابع، أن ارتفاع نسب الرطوبة تزيد من الشعور بارتفاع الحرارة بشكل كبير للغاية، تعتبر هذه الظاهرة سمة أساسية في فصل الصيف، مضيفا: «نقع تحت السيطرة الكاملة لمنخفض الهند الموسمي، وبالتالي يعتبر هو السبب الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية»، متوقعا أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 38 و40 درجة مئوية طوال هذا الأسبوع.