شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فى أوفييدو الإسبانية لدعم غزة وفرض عقوبات على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظاهر المئات في شوارع وسط مدينة أوفييدو للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وفرض عقوبات على دولة إسرائيل،حسبما قالت صحيفة لا نويبا إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المظاهرات التى دعت إليها منصة أستورياس للتضامن مع فلسطين، بين محطة القطار وساحة الكاتدرائية، ورددوا هتافات "أين العقوبات ضد إسرائيل" و"إنها ليست حرب بل إنها إبادة جماعية"، و"إسرائيل دولة صهوينية ودولة إرهابية، ورفع مشاركون علما فلسطينيا كبيرا طوال المظاهرة.

وشدد على ضرورة "مواصلة النزول إلى الشوارع" حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار واحترام حقوق الإنسان لجميع الفلسطينيين.

كما شهدت بعض المدن الأوروبية مظاهرات لدعم غزة أيضا، وخرج الآلاف في تظاهرات نُظمت في العاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النمساوية فيينا، ومدينة ميلانو الإيطالية، ومالمو السويدية، ومانشستر البريطانية، وآرهوس الدنماركية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعب فلسطين.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.