3 ظواهر جوية تسيطر على الطقس اليوم.. وتحذير للمصطافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية اليوم الأحد 23 يونيو 2024.

وقالت الأرصاد، إن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد على مختلف المناطق تتمثل في التالي:

1- استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

2- يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية والعظمى المتوقعة على القاهرة 39 درجة مئوية.

3- يوجد اضطراب في البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وتصل سرعة الرياح من (30-40) كم/ ساعة، وارتفاع الموج من (1.5-2 م).

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المصطافين بضرورة مراعاة ذلك.