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قرار من القضاء ضد ممرضة ووالدها قتلا عاملا بالمقطم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، اليوم الأحد، تجديد حبس ممرضة ووالدها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة قتل عامل بالمقطم.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط ممرضة وميكانيكي؛ لاتهامهما بقتل عامل بالمقطم بسبب خلافات سابقة.

كشفت التحقيقات نشوب مُشاجرة بين عامل مع ممرضة ووالدها (ميكانيكي) بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين طعنا المجني عليه بطعن نافذ بسكين أودى بحياته.

حرزت النيابة السلاح المستخدم في الواقعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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