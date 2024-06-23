قرار قضائي جديد بشأن دعوى مرتضى منصور ضد مؤسسة "تكوين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقدمة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة، إلى هيئة المفوضين بجلسة 3 أغسطس المقبل.

وفى وقت سابق، تقدم مرتضى منصور المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، ومطالبًا فيها بإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة.

اختصمتِ الدعوى كلاًّ من وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين.