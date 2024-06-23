"والله مخطفتهاش".. سائق أوبر المتهم بقضية حبيبة الشماع يظهر بالمصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نظرت محكمة استئناف جنايات القاهرة، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف طالبة الشروق حبيبة الشماع على حُكم سجنه 15 سنة.

وخلال المحاكمة، ظهر المتهم ممسكا بمصحف في يده، وردًا على سؤال المحاكمة بشأن خطف المجني عليها قائلًا "والله مخطفتهاش".

ووجهت النيابة للمتهم تهم الشروع في خطف الفتاة بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وذكرت النيابة العامة أن أول من شاهد المجني عليها وحاول إسعافها بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، شهد بأن الفتاة قالت له أن "السائق المتهم أراد خطفها، وقالت له نصًا أوبر كان عايز يخطفني".

كانت محكمة أول درجة قضت في 15 أبريل الماضي بمعاقبة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف الفتاة حبيبة الشماع بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمة 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة.