"ماتت بعدوى في الصدر".. 3 طلبات من دفاع سائق أوبر المتهم بقضية حبيبة الشماع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استمعت محكمة استئناف جنايات القاهرة، اليوم الأحد، لطلبات دفاع سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق حبيبة الشماع وتوفيت إثر الحادث.

طلب الدفاع التقرير الطبي الخاص بوفاة المجني عليها الصادر من المركز الطبي العالمي بمدينة الشروق، محل وفاة المجني عليها، للوقوف على السبب الحقيقي الذي أدى لحدوث واقعة وفاته.

وقال الدفاع إن السبب الحقيقي وراء وفاة فتاة الشروق حبيبة الشماع "هو عدوى شديدة بالصدر" وليس إصابة من الحادث، ما ينفي عن موكله التهم الموجهة إليه.

كما طلب الدفاع استدعاء شاهد الإثبات عمرو بلال، قائلًا إنه أقواله تناقضت في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة.

كما التمس من المحكمة إلزام شركة أوبر تقديم شهادة رسمية تفيد إبلاغ المتهم للشركة عن وقوع الحادث والاستعلام منها عن التصرف الذي اتخذته حينما أبلغها المتهم بالواقعة، ولماذا لم تبلغ قسم الشرطة عن الحادث في حينه.

وخلال المحاكمة، ظهر المتهم ممسكا بمصحف في يده، وردًا على سؤال المحاكمة بشأن خطف المجني عليها قائلًا "والله مخطفتهاش".

ووجهت النيابة للمتهم تهم الشروع في خطف الفتاة بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وذكرت النيابة العامة أن أول من شاهد المجني عليها وحاول إسعافها بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، شهد بأن الفتاة قالت له أن "السائق المتهم أراد خطفها، وقالت له نصًا أوبر كان عايز يخطفني".

كانت محكمة أول درجة قضت في 15 أبريل الماضي بمعاقبة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف الفتاة حبيبة الشماع بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمة 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة.