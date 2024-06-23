شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 60 شهيدا حصيلة مجازر الاحتلال فى غزة خلال الساعات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بسقوط أكثر من 60 شهيدا حصيلة مجارز الاحتلال فى عدة أحياء فى قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



