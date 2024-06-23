شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة التعليم تنفى تأخر مركز مصر عالميا فى "التعليم قبل الجامعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأخر مرتبة مصر في مجال التعليم قبل الجامعي عالميا للمركز 148.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص وذلك بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة. وزير المالية: 2.5 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى فى 11 شهرا أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الشمول المالى يُعد إحدى الركائز الأساسية للنمو والتحول للاقتصاد الرقمي، وقد بذلت الدولة جهودًا ملموسة خلال العقد الماضي فى مجال المدفوعات الرقمية، موضحًا أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية الذى يقدم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لجمهور المتعاملين مع الخدمات الحكومية على العديد من القنوات الإلكترونية منذ بداية مايو 2019، حقق معدلات تشغيل «جيدة جدًا» خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، حيث بلغت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» 2.5 تريليون خلال أول 11 شهرًا من العام المالى الحالى، مقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، موضحًا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة «المرتبات» بلغ 24٪؜ بقيمة 299.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 242.2 مليار جنيه عن ذات الفترة في العام المالي الماضي، وقد ارتفعت أيضًا قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة ١٤٪ لتبلغ 1.1 تريليون جنيه مقارنة بنحو989.8 مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي. نفى شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأخر مرتبة مصر في مجال التعليم قبل الجامعي عالميا للمركز 148، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم بذلت على مدار الأعوام الماضية جهودا ضخمة لتطوير منظومة التعليم بكافة جوانبها، وذلك في إطار وضع الدولة المصرية ملف التعليم على رأس أولوياتها. نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان و15 مايو، حملات مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، أسفرت عن إزالة عدة مخالفات بناء وغلق وتشميع أنشطة مخالفة، وضبط مركبات مخالفة، ورفع إشغالات وظواهر عشوائية بعدة أحياء ومناطق بتلك المدن. وزير الإسكان: إزالة مخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة ورفع إشغالات بـ4 مدن جديدة وزارة التعليم تنفى تأخر مركز مصر عالميا فى "التعليم قبل الجامعى" وزير المالية: 2.5 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى فى 11 شهرا أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية، بسقوط 10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 10 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف حى الصبرة جنوب مدينة غزة ومخيم النصيرات

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