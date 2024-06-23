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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف نصائح مهمة لمواجهة عدوى الهربس.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة النصائح للتغامل مع للتعامل مع فيروس الهربس حيث تضمنت :
١-تجنب التقبيل، خاصةً الأطفال والرضع.
٢-تجنب مشاركة الأطباق أو الأكواب أو مرطب الشفاه أو غيرها من منتجات العناية الشخصية.
٣-تجنب لمس الجلد بالقرب من الفم.
٤-تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان أو استخدام واقي الشمس عندما لا يمكن تجنب ضوء الشمس.
نصائح هامة لمواجهة عدوى الهربس
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