أخبار مصر

هيئة الدواء تكشف نصائح مهمة لمواجهة عدوى الهربس.. إنفو جراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف نصائح مهمة لمواجهة عدوى الهربس.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة النصائح للتغامل مع للتعامل مع  فيروس الهربس حيث تضمنت :​​

١-تجنب التقبيل، خاصةً الأطفال والرضع.​​

٢-تجنب مشاركة الأطباق أو الأكواب أو مرطب الشفاه أو غيرها من منتجات العناية الشخصية.​​

٣-تجنب لمس الجلد بالقرب من الفم.​​

٤-تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان أو استخدام واقي الشمس عندما لا يمكن تجنب ضوء الشمس.​​


نصائح هامة لمواجهة عدوى الهربس

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements