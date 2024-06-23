شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف نصائح مهمة لمواجهة عدوى الهربس.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة النصائح للتغامل مع للتعامل مع فيروس الهربس حيث تضمنت :​​

١-تجنب التقبيل، خاصةً الأطفال والرضع.​​

٢-تجنب مشاركة الأطباق أو الأكواب أو مرطب الشفاه أو غيرها من منتجات العناية الشخصية.​​

٣-تجنب لمس الجلد بالقرب من الفم.​​

٤-تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان أو استخدام واقي الشمس عندما لا يمكن تجنب ضوء الشمس.​​