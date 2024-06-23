شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال تطوير محطة قطارات دمنهور بالبحيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت هيئة السكة الحديد، فيديو يوضح أعمال تطوير محطة دمنهور للسكك الحديدية، والتى تم تطويرها بالكامل، وشمل الأرصفة ومنظومة قطع التذاكر والإشارات وبوابات الدخول وغيرها.

وتقع محطة دمنهور بمحافظة البحيرة وهى إحدى المحطات الرئيسية بمنطقة غرب الدلتا تقع بكم 147.199 بخط القاهرة / الإسكندرية، يخدم المحطة 95 قطارا منها 21 مكيفا و48 مميزا و26 مطورا.

وشهدت محطات السكة الحديد تطورا كبيرا على مدار 9 سنوات، حتى تغير شكل عدد من المحطات للأفضل، وذلك بجانب أعمال التطوير بأنظمة السكة والقطارات، ومن بين التطور الذى شهدته المحطات، تشغيل بوابات إلكترونية تنظم الدخول والخروج من المحطات وتواجه التهرب من قطع التذاكر، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات لتنظيم حمل الحقائب ووضع دولاب أمانات بالمحطات لمساعدة الركاب على حفظ متعلقاتهم.

وتم تطوير 246 من 708 محطات، كما تم تطوير 60 محطة ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة، ويتم تطوير 94 محطة بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، كذلك يتم تطوير المزلقانات حيث تم تطوير 671 من 1120 مزلقان.

كما تعمل هيئة السكة الحديد على تشغيل خدمة جديدة خلال أيام بعدد من محطات القطارات، لخدمة الركاب وتوفير أماكن تخزين الشنط بالمحطات، وإمكانية حجز سيارة أجرة من خلال المحطة عن طريق ابلكيشن موبايل تديره شركة خاصة بالتعاون مع هيئة السكة الحديد، على أن يتم تطبيق الخدمة فى محطات المرحلة الأولى وهى " محطة الأسكندرية، محطة سيدى جابر، محطة القاهرة برمسيس، محطة الأقصر، ومحطة أسوان" ثم يتم التوسع فى تطبيقها بالمحطات الأخرى ومنهم محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بعد تشغيلها.

كما وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، 100 ماكينة للدفع الإلكترونى، بمنافذ التذاكر بـ54 محطة من محطات قطارات السكة الحديد، كمرحلة أولى، وذلك لتفعيل وسائل الدفع الإلكترونى واستخدام الكروت الذكية في تحصيل أسعار التذاكر تسهيلا على المواطنين وإتاحة أكثر من وسيلة للدفع.

