شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: توريد 1.3 مليون شجرة لـ7 محافظات فى المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن ما تم إنجازه ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، في مرحلتيها الأولى والثانية، تضمن 13 محافظة حتى الآن.

وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، والتى تم الانتهاء من تنفيذها كاملة، وردت الأشجار المطلوبة، للمحافظات المستهدفة، وعددها 7 محافظات وهي: القليوبية، الغربية، بنى سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، الوادي الجديد، بواقع 1.3 مليون شجرة، تضم 17 صنف ونوع من الأشجار الخشبية والمثمرة، والتي تشمل: كافور، باولينا، حور أبيض، ماهوجى، أكاسيا، كينوكاربس، تيكوما، كازورينا، تيفيتا، دفلة، السرو البلدي، النبق، ليمون، برتقال، زيتون، يوسفي، ورمان.

من جانبه أشار وزير الزراعة السيد القصير انه يتم خلال المرحلة الثانية" للمُبادرة توريد 995 ألف شجرة لـ 6 محافظات، هي: القاهرة، المنوفية، جنوب سيناء، بورسعيد، الوادي الجديد، البحر الأحمر، فضلا عن وزارة الصحة ممثلة في المنشآت التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية، حيث يتم توريد 18 صنف ونوع من الأشجار الخشبية والمثمرة وهي: زيتون، ليمون، فرشة زجاج، أكاسيا جلوكا، كونوكاربس، برتقال، يوسفي، جوافة، رمان، مانجو، تيكوما، تين، خوخ، كازورينا، كافور، نبق "سدر"، ماهوجنى، وتوت عمانى.

وأضاف أن ذلك يأتي بخلاف 800 الف شجرة، تم زراعتهم بالغابات الشجرية التابعة للوزارة والمناطق المحيطة بها، وما تم اهدائه للمحافظات وبصفه خاصه المحافظات الحدوديه، ليصبح اجمالى ما تم زراعته حتى الآن 3.1 مليون شجرة.