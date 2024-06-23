شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة بكلية إعلام يطلقون مبادرة "نط الحاجز" لتشجيع الرياضيين للاهتمام بالصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجموعة من طلبة كلية الإعلام، مبادرة تحت عنوان "نط الحاجز"، لتشجيع الرياضيين على الاهتمام بالصحة النفسية خلال رحلتهم الرياضية.

وقالت الطالبة سهيلة فتحي، إن المبادرة تعتمد على تشجيع جميع الرياضيين الذين يمارسون مختلف أنواع الرياضات، على الاهتمام بصحتهم النفسية، بالتوازي مع التأهيل البدني.



وأضافت أن أعضاء المبادرة عقدوا اجتماعا مع وزير الشباب والرياضة في المركز الأولمبي بالمعادي، وعرضوا فكرة المبادرة عليه؛ حيث أعرب عن اهتمامه بالفكرة، وأكد لهم أن الوزارة بدأت فعليا في العمل على فكرة الاهتمام بالتأهيل النفسي للرياضيين، من خلال ورش عمل متخصصة في ذلك المجال، وشجعهم على إطلاق المبادرة.



ولفتت إلى أن أعضاء المبادرة التقوا أيضا بوزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم رئيس مؤسسة (فاهم ) للصحة النفسية، وعرضوا عليها المبادرة، وأنها شجعتهم على اطلاقها وطالبتهم بالتوسع فيها، نظرا لأهمية التأهيل النفسي للإنسان بشكل عام، وللرياضيين بشكل خاص، باعتبارهم قدوة للأجيال الجديدة.