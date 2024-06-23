شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ سلوفينيا بذكرى يوم الاستقلال ولوكسمبورج بالعيد القومى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد سيادته، السيد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية سلوفينيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي هنرى الدوق الأكبر للوكسمبورج، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
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