شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 100 سؤال فى مراجعة مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بعد غد الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، بالاطلاع على المراجعات النهائية لأجزاء المنهج الدراسي وحل أسئلة الامتحانات السابقة والنماذج الاسترشادية لأسئلة امتحان آخر العام.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” عددًا من الأسئلة الهامة في منهج مادة اللغة الفرنسية بنظام الاختيار من متعدد، من إعداد محمود السويفي، مدرس اللغة الفرنسية، تتضمن أفكارًا لن يخرج عنها امتحان آخر العام، علمًا بأن مادة اللغة الأجنبية الثانية، تشمل: "الفرنسية، والأسبانية، والإيطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية".

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية، أمس السبت، لجميع الشعب علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية، بمادة اللغة العربية، والذي تقدم لها قرابة 745 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وبالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة ينشر تليفزيون ”الخليج 365” يوميًا، وبشكل مكثف، فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وطريقة الحل النموذجية.