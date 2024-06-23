شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء لساعة إضافية اليوم وغدا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول أنه نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالى زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط، لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية .