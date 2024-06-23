أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص وذلك بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الشمول المالى يُعد إحدى الركائز الأساسية للنمو والتحول للاقتصاد الرقمي، وقد بذلت الدولة جهودًا ملموسة خلال العقد الماضي فى مجال المدفوعات الرقمية، موضحًا أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية الذى يقدم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لجمهور المتعاملين مع الخدمات الحكومية على العديد من القنوات الإلكترونية منذ بداية مايو 2019، حقق معدلات تشغيل «جيدة جدًا» خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، حيث بلغت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» 2.5 تريليون خلال أول 11 شهرًا من العام المالى الحالى، مقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، موضحًا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة «المرتبات» بلغ 24٪؜ بقيمة 299.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 242.2 مليار جنيه عن ذات الفترة في العام المالي الماضي، وقد ارتفعت أيضًا قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة ١٤٪ لتبلغ 1.1 تريليون جنيه مقارنة بنحو989.8 مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي.