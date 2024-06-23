شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للخدمة العامة: تحية لكل من يؤدى مهام وظيفته بالشرف والإخلاص
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص وذلك بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة.
وزير المالية: 2.5 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى فى 11 شهرا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الشمول المالى يُعد إحدى الركائز الأساسية للنمو والتحول للاقتصاد الرقمي، وقد بذلت الدولة جهودًا ملموسة خلال العقد الماضي فى مجال المدفوعات الرقمية، موضحًا أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية الذى يقدم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لجمهور المتعاملين مع الخدمات الحكومية على العديد من القنوات الإلكترونية منذ بداية مايو 2019، حقق معدلات تشغيل «جيدة جدًا» خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، حيث بلغت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» 2.5 تريليون خلال أول 11 شهرًا من العام المالى الحالى، مقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، موضحًا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة «المرتبات» بلغ 24٪ بقيمة 299.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 242.2 مليار جنيه عن ذات الفترة في العام المالي الماضي، وقد ارتفعت أيضًا قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة ١٤٪ لتبلغ 1.1 تريليون جنيه مقارنة بنحو989.8 مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي.
نفى شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأخر مرتبة مصر في مجال التعليم قبل الجامعي عالميا للمركز 148، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم بذلت على مدار الأعوام الماضية جهودا ضخمة لتطوير منظومة التعليم بكافة جوانبها، وذلك في إطار وضع الدولة المصرية ملف التعليم على رأس أولوياتها.
نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان و15 مايو، حملات مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، أسفرت عن إزالة عدة مخالفات بناء وغلق وتشميع أنشطة مخالفة، وضبط مركبات مخالفة، ورفع إشغالات وظواهر عشوائية بعدة أحياء ومناطق بتلك المدن.
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و636 ألفاً و898 طالبا، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لدى طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة» وذلك خلال العام الدراسي الجاري 2023/2024، منذ انطلاق المبادرة يوم 20 فبراير 2024.
كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن ما تم إنجازه ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، في مرحلتيها الأولى والثانية، تضمن 13 محافظة حتى الآن.
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