شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: البلاد تشهد ارتفاعا فى الحرارة بمعدل ثلاث درجات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، بمعدل يزيد درجتين لثلاث درجات عن معدلاتها الطبيعية، على مستوى الجمهورية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن طوال الأسبوع الحالي درجات الحرارة في القاهرة ما بين 38 لـ 39 درجة مئوية خلال فترات النهار، وترتفع عن معدلاتها ليلا وتصل الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 27 لـ 28 درجة.

ولفت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن السواحل الشمالية تسجل درجات حرارة عظمى 33 درجة مئوية، وذلك مع ارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ.