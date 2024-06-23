شكرا لقرائتكم خبر عن النقل اللبنانية ترفع دعوة ضد "التلجراف" لزعمها تخزين أسلحة فى مطار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

نفى علي حمية، وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان، التقارير الصحفية الخاصة بتخزين أسلحة في مطار بيروت الدولي، مؤكدا أنه سيرفع دعوة قضائية ضد صحيفة "التلجراف" البريطانية.

وقال في مؤتمر صحفي من داخل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، إن، "خبر وجود أسلحة وتخزينها في مطار بيروت مجرد أكاذيب هدفها تعريض المطار والعاملين فيه للخطر".

وأضاف: "هناك عدم شفافية في تناول صحيفة تلغراف لتقرير عن تخزين أسلحة في مطار بيروت"، داعيا السفراء وكل وسائل الإعلام للقيام بزيارة ميدانية إلى مطار بيروت الدولي".

ونشرت صحيفة "التلجراف" البريطانية، تقارير نقلا عن مصادرها بأن "حزب الله يخزن كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات في مطار بيروت المدني الرئيسي".

وزعمت الصحيفة أن "المخبأ يتضمن صواريخ مدفعية غير موجهة من طراز فلق إيرانية الصنع، وصواريخ قصيرة المدى من طراز فاتح-110، وصواريخ باليستية متحركة على الطرق، وصواريخ من طراز إم-600 بمدى يتراوح بين 150 و200 ميل".