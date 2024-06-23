شكرا لقرائتكم خبر عن هل الموت فى الحج حسن خاتمة؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول هل من توفاه الله فى الحج هذا دليل على حسن الخاتمة؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "توفاه الله على طاعة فهذا حسن خاتمة، يعني واحد يتوفى وهو بيصلي واحد يتوفى وهو بيحج، وهو بيقرأ القرآن واحد توفى وهو ذاهب الى المسجد كل هذه وفيات على طاعة".

وأضاف: "من توفى أثناء الحج، كتب له الحج حج مبرور إن شاء الله، حتى لو ما كانش أتم المناسك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (يبعث الناس على نياتهم)، فمجرد النية ولكن هذا نوى وتلبس بأعمال الحج بالفعل وتوفي وهو في أعمال الحج فهو إن شاء الله قد أتم الله سبحانه وتعالى له حجه، يعني أي حاج توفي قبل أن يتم حجه حتى لو لم يقف بعرفة".