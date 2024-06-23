شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى ومصابون إثر إطلاق نار على معبد يهودي في روسيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 07:18 م

قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، إن مسلحين شنوا هجوما بالرصاص على معبد يهودي في مدينة مدينة ديربند الروسية، مما أدى إلى وقوع إصابات ومقتل شرطي.



ونشرت شريط فيديو سمع فيه إطلاق نار كثيف على المعبد اليهودي، مشيرة إلى أن المهاجمين فروا.



وشهدت العاصمة الروسية موسكو، يوم 22 مارس 2024، حادث إطلاق نار جماعي وانفجارات متعددة في قاعة كروكوس سيتي الموسيقية في كراسنوغورسك، ما أسفر عن وقوع مئات القتلى والمصابين.