شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تحرير 462 محضرا للذبح خارج المجازر الحكومية وإقامة شوادر مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نجاح أجهزة المحافظة فى تنفيذ الخطط التي تم وضعها لكل منها لاستقبال عيد الأضحى واستطاعت بالتنسيق المشترك والمتابعة المستمرة تقديم جميع الخدمات للمواطنين، والتصدي كذلك لجميع صور مخالفة القانون، خاصة خلال إجازة العيد، وذلك بناءً على التوجيهات العامة للدولة بتكثيف العمل والتواجد الميداني وتعزيز الجهود من أجل راحة وسلامة المواطنين.

كما أكد محافظ الجيزة، عقب متابعته وتقييمه لتقارير أداء أجهزة المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى أن مجازر المحافظة شهدت إقبالاً من قبل المواطنين لذبح الأضاحي داخلها بالمجان، والذي بلغ 3067 أضحية متنوعة مما يعكس وعي المواطنين لضمان إتمام عمليات ذبح نظيفة غير ملوثة للبيئة وأكثر أماناً على صحة المواطنين والتأكد من خلو اللحوم من أي مسببات مرضية من خلال الأطباء البيطريين المتواجدين بتلك المجازر.

وأضاف محافظ الجيزة أن الحملات المكبرة التي تم تنفيذها تمكنت من تحرير 462 محضرًا للذبح خارج المجازر الحكومية وإقامة شوادر أضاحي بالطريق العام وجمع جلود الأضاحي بدون ترخيص.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات شملت ضبط 280 مخالفه ذبح خارج المجازر الحكومية علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة بالإضافة إلى ضبط عددًا من مخالفات جمع لجلود الأضاحي بدون الحصول علي التراخيص اللازمة من مديرية الطب البيطري مع تحرير المحاضر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار راشد إلى أن الجهود شملت ضبط واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال 178 شادر لعرض الأضاحي مقام بالمخالفة بالطريق العام دون الحصول على التراخيص والالتزام بالاشتراطات المحددة لذلك وتم تحصيل قيمة الغرامات المقررة من المخالفين وكذا إتخاذ إجراءات الحجز الإداري علي المنشأت المخالفة تفعيلا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

في سياق متصل أوضح محافظ الجيزة، أن غرفة العمليات تعاملت مع شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالظواهر السلبية خلال إجازة العيد وتم توجيه كل شكوى إلى الجهة المختصة وسرعة التعامل معها، مؤكدًا أنه تم توجيه حملات مستمرة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب علي جميع خطوط سيارات الأجرة وعدم استغلال المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمحافظة، لما بذلوه من جهود في تطبيق الخطط التي تم وضعها قبل العيد، والتي أوجبت إلغاء الإجازات والراحات للعمل على راحة وسلامة المواطنين، داعيًا إلى مواصلة العمل من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على ما تحقق على أرض المحافظة من إنجازات ومشروعات قومية ضمن خطة الدولة.