شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الوكالة الألمانية يزور سوق السمك الحضارى بالمنيب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 08:13 م

استقبلت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفد الوكالة الألمانية GIZ في زيارتهم لسوق السمك الحضاري الذي تم تطويره وافتتاحه خلال شهر مايو 2023، وذلك لمتابعة سير العمل بالسوق باعتباره أحد أهم المشروعات التنموية الناجحة، والذي تم تطويره بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة انتظام العمل بالمشروعات التنموية والأسواق الحضارية التي تم إنشاؤها.

وأكدت نائب المحافظ أن الزيارة استهدفت متابعة الحالة العامة داخل السوق وتوافد المواطنين عليه وانتظام عمليات الصيانة الدورية للمرافق داخل السوق لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الزيارة اللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب وزيزي أسعد مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة، ووفد الوكالة الألمانية GIZ برئاسة نيكول داث كبير مسؤولي السياسات في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وستيفاني سورنسن نائب رئيس قطاع التعاون التنموي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والدكتور أحمد سعد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وفد من الوكالة الامريكية خلال زيارة سوق السمك الحضارى

