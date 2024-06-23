شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الروسية تعتقل منفذى الهجوم على كنيسة ومعبد يهودى بداغستان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 08:06 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة اعتقال منفذى الهجوم على معبد يهودي في مدينة ديربند بداغستان الروسية، وذلك على شواطئ المدينة.



وقالت وسائل إعلام روسية، إنه "نتيجة للهجمات الإرهابية في داغستان، قُتل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وضباط شرطة سابقًا، وأصيب أخرين"

فيما قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، إن مسلحين شنوا هجوما بالرصاص على معبد يهودي في مدينة مدينة ديربند الروسية، مما أدى إلى وقوع إصابات ومقتل شرطي.

ونشرت شريط فيديو سمع فيه إطلاق نار كثيف على المعبد اليهودي، مشيرة إلى أن المهاجمين فروا.

وذكرت رئيسة الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية في داغستان غايانا غارييفا: "في محج قلعة، قُتل موظف وأصيب ستة، ولم تقع إصابات أو وفيات بين السكان المدنيين".

بينما قالت وسائل إعلام روسية، إن رجال الإطفاء الروس يحاولون السيطرة على حريق نشب داخل معبد يهودي في ديربند بعد أن هاجمه مسلحون مجهولون.

وذكرت وكالة "تاس" أن مجهولين أطلقوا النار على كنيس وكنيسة باستخدام الأسلحة الآلية وبحسب المعلومات الأولية، قُتل ضابط شرطة وأصيب آخر.

وأوضحت أنه تم التعرف على السيارة التي فر فيها المشتبه بهم، وقال مصدر للوكالة إن سيارة فولكس فاجن بولو بيضاء اللون تحمل رقم 921 وجاري توضيح المعلومات حول القتلى والجرحى من رجال الشرطة.

وشهدت العاصمة الروسية موسكو، يوم 22 مارس 2024، حادث إطلاق نار جماعي وانفجارات متعددة في قاعة كروكوس سيتي الموسيقية في كراسنوغورسك، ما أسفر عن وقوع مئات القتلى والمصابين.