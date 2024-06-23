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إعلان حالة الطوارئ بولايات ساحل أمريكا الشرقى بسبب ارتفاع الحرارة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطات ولايات الساحل الشرقي الأمريكي، ومنها العاصمة واشنطن، حالة الطوارئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وطالبت السلطات الأمريكية - بحسب قناة "الحرة"، اليوم الأحد، المواطنين بضرورة البقاء في المنازل وعدم التعرض لأشعة الشمس وشرب المياه بصورة مستمرة.


وفي السياق ذاته، أعلنت سلطات ولاية أريزونا الأمريكية وفاة 6 أشخاص بسبب موجات الحر غير المسبوقة وارتفاع درجات الحرارة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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