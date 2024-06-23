شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارئ بولايات ساحل أمريكا الشرقى بسبب ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطات ولايات الساحل الشرقي الأمريكي، ومنها العاصمة واشنطن، حالة الطوارئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وطالبت السلطات الأمريكية - بحسب قناة "الحرة"، اليوم الأحد، المواطنين بضرورة البقاء في المنازل وعدم التعرض لأشعة الشمس وشرب المياه بصورة مستمرة.
وفي السياق ذاته، أعلنت سلطات ولاية أريزونا الأمريكية وفاة 6 أشخاص بسبب موجات الحر غير المسبوقة وارتفاع درجات الحرارة.
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