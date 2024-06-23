حدث في 8 ساعات| رسالة من الرئيس لموظفي الدولة.. واستئناف تلقي طلبات التصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر اليوم الأحد، العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة.

ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

رسالة من الرئيس السيسي لموظفي الدولة في "اليوم العالمي للخدمة العامة"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، اليوم الأحد: "في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام".

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بعد انتهاء الإجازة.. استئناف تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

تستأنف المراكز التكنولوجية في محافظة القاهرة وعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية، اعتبارًا من اليوم الأحد 23 يونيو 2024، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الخاصة بالمواطنين.

يأتي ذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والإجازة الأسبوعية الرسمية.

ويوافق اليوم الأحد، أول يوم عمل للمصالح الحكومية المختلفة بعد انتهاء إجازة العيد والعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

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3 ظواهر جوية تسيطر على الطقس اليوم.. وتحذير للمصطافين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية اليوم الأحد 23 يونيو 2024.

وقالت الأرصاد، إن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد على مختلف المناطق تتمثل في التالي:

1- استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

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شركة العاصمة الإدارية: لا صحة لإنهاء عقود تطوير مشروعات مع القطاع الخاص

نفت شركة "العاصمة الادارية الجديدة للتنمية" ما تداولته بعد المنصات الإخبارية بشأن إلغاء أية عقود لمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال رئيس الشركة المهندس خالد عباس، -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- إنه لا أساس من الصحة لما نُشر فى أحد المنصات الإخبارية بشأن" أنه كان من المقرر إنهاء عقود خمس مشروعات لتطوير مساحة 2000 فدان في العاصمة الإدارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بحلول الربع الأول من العام الجاري".

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غدًا.. مصر للطيران تسير 24 رحلة جوية لنقل الحجاج من الأراضي المقدسة

تسير مصر للطيران غدًا الاثنين 24 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة، حيث سيتم تسيير 9 رحلات بخط سير (جدة - القاهرة)، ورحلتين بخط سير (جدة - كوناكري)، ورحلة بخط سير (جدة - باماكو).

وذكرت شركة مصر للطيران - في بيان اليوم الأحد - أنه سيتم أيضًا تسيير رحلة بخط سير (جدة - برج العرب)، ورحلة بخط سير (الطائف - القاهرة) و10 رحلات بخط سير (المدينة - القاهرة).

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"خطة جديدة".. تغيير مفاجئ في مدة انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال بسبب الحر

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن مركز التحكم أبلغ شركات التوزيع في تمام الثانية ظهرا بزيادة مواعيد تخفيف الأحمال لـ3 ساعات بدلا من ساعتين تبدأ من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءا أو لحين ورود تعليمات أخرى.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن زيادة مدة التخفيف لـ3 ساعات جاء نتيجة الموجة الحارة الشديدة التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الحالية ما أثر على كميات ضخ الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التي وصلت لـ١٣ مليون متر مكعب فقط في حين أن اللازم لتشغيل المحطات لتوليد الكهرباء ٢٥ مليون متر مكعب غاز يوميا.

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الموجة الحارة.. محافظة الجيزة تحذر من وضع هذه الأشياء أعلى العقارات

نوهت محافظة الجيزة، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بضرورة تجنب وضع أشياء قابلة للاشتعال أعلى أسطح المنازل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت محافظة الجيزة، في منشورها: وجب التنويه أنه في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة يجب التأكد من عدم وضع أي أشياء عرضة أو قابلة للاشتعال أعلى أسطح العقارات لتلافي حدوث حرائق نظرًا لتعرضها المباشر لأشعة الشمس.

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التصالح واقف ليه؟.. أول طلب إحاطة بسبب القانون الجديد

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، بشأن تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية في أغلب المحافظات وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ورفض بعض الأماكن قبول طلبات التصالح من المواطنين.

وأشار النائب، في طلبه، إلى إلى حضوره جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب بتاريخ 16 مايو 2023 لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في لجنة الزراعة بمجلس النواب، وطرح حينها تساؤلًا عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون والمادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.

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