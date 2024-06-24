شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى غارات للاحتلال الإسرائيلى على عدة مناطق بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب مواطنون فلسطينيون، اليوم الأحد، في سلسلة غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط خيام نازحين في منطقة المواصي، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وكان ثمانية أشخاص استُشهدوا ظهر اليوم، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية استهدف مقر كلية التدريب المهني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غرب مدينة غزة.

واستُشهد 9 وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقالت طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ، إنها انتشلت 3 شهداء وعدة إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة جعرور في محيط منطقة ضبيط وسط مدينة غزة.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، استُشهدت امرأة وأصيب آخرون، باستهداف منزل لعائلة "ميط" بالمخيم.

واستُشهد شاب جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليه في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح.

وفجرًا، استُشهد رجل وأصيب آخرون في غارة للاحتلال استهدفت مجموعة من المدنيين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستُشهد شخصان جراء استهدافهما من طائرة مسيرة قرب محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، دمر جيش الاحتلال مئات المنازل في الحي السعودي غربًا، ومناطق وسط المدينة بعد نسفها بالمتفجرات.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37598 شخصًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86032 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.