شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعية وفاء إبراهيم: بكيت متأثرة بتعليقات المستمعين على خروجى للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الإذاعية وفاء إبراهيم، الإذاعية بإذاعة القرآن الكريم، الموقف الذى جعلها تبكى بعد مسيرة إذاعية حافلة استمرت طوال ٣٥ عاما، قائلة: "لم أشعر بالأسى وبكيت إلا عندما قرأت تعليقات المستمعين على خروجها للمعاش"

وقالت الإذاعية بإذاعة القران الكريم، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "وجدت أن الله حقق لى بصمة كبيرة، واهتمام من المستمعين فى كل مكان"، لافتة إلى أنها كثيرا ما طلبت من الله أن تكون لها بصمة وسط الناس. وتابعت أن العمل الإذاعى ليس وظيفة وإنما عمل إنسانى فى المقام الأول.