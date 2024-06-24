شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى: مصر صدرت 9000 طن موالح للبرازيل بالربع الأول من العام الحالي والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعى التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مصر تصدر موالح للبرازيل رغم أنها من الدول الكبرى في إنتاج الموالح، مشيرا إلى أنه في 2020 تم تصدير 73 طنا ووصلنا في الربع الأول من العام الحالي لتصدير أكثر من 9 آلاف طن، وهو إنجاز كبير أن نصدر موالح لدولة تعتبر ثالث أكبر الدول في إنتاجها، وهذا يدل على جودة المنتج المصرى ومنافسته للمنتجات الأخرى.

وتعتبر زراعات الموالح من الزراعات الهامة فى العالم، إذ تشمل بعضاً من أكثر الفواكه شيوعاً مثل "البرتقال والليمون والجريب فروت"، وتعتمد العديد من الدول على هذه الزراعات لتوفير الأغذية والمواد الخام للعديد من الصناعات

وتتميز مصر بزراعات الموالح باعتبارها الفاكهة الأولى فيها، حيث إنها تحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المنزرعة والكمية المنتجة ومعدل التصدير فهى أحد أهم الحاصلات التصديرية، التى تحظى بمرتبة مميزة فى قائمة صادرتنا، وموردًا أساسيًا للعملة الصعبة.