شكرا لقرائتكم خبر عن يشمل 35 محطة.. تعرف على الخط الأول للمترو بطول 44 كيلومترا والان مع تفاصيل الخبر

الخط الأول للمترو هو أول مترو أنفاق في أفريقيا والعالم العربي، ومن أهم مميزات هذا المشروع العملاق أنه يسهل الحركة المرورية ويحد من حوادث المرور، ويشكل الخط الأول لمترو الأنفاق العمود الفقري لشبكة خطوط المترو بالقاهرة الكبرى، حيث يمر بأكثر الأماكن من حيث الكثافة السكانية، وتم إنشاء الخط عن طريق ربط خط سكة حلوان جنوبا مع خط سكة حديد المرج في الشمال الشرقي لمدينة القاهرة بواسطة نفق يمر أسفل وسط المدينة، ويبلغ طول الخط 44 كم ويشمل 35 محطة كما يبلغ طول الجزء النفقي 4.5 كم متضمنا 5 محطات تحت الأرض.

ويمتـد الخط الأول من محطـة حلوان حتى المرج الجديدة بطول 44 كـم، منهـا 4.7 كم مسار نفقي، وإجمالي 35 محطـة منهـا 5 محطات نفقية، وتــم تنفيذ الخط وافتتاحه على ثلاث مراحـل.

محطات الخط الأول للمترو:

1 حلوان

2 عين حلوان

3 جامعة حلوان

4 وادي حوف

5 حدائق حلوان

6 المعصرة

7 طرة الأسمنت

8 كوتسيكا

9 طرة البلد

10 ثكنات المعادي

11 المعادي

12 حدائق المعادي

13 دار السلام

14 الزهراء

15 مار جرجس

16 الملك الصالح

17 السيدة زينب

18 سعد زغلول

19 السادات – تبادلية مع الخط الثانى للمترو - ميدان التحرير

20 ناصر – تبادلية مع الخط الثالث للمترو

21 عرابي

22 الشهداء - تبادلية مع الخط الثانى – ميدان رمسيس

23 غمرة

24 الدمرداش

25 منشية الصدر

26 كوبري القبة

27 حمامات القبة

28 سراي القبة

29 حدائق الزيتون

30 حلمية الزيتون

31 المطرية

32 عين شمس

33 عزبة النخل

34 المرج

35 المرج الجديدة