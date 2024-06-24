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ننشر مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24/6/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 24 يونيو 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الاثنين، فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:09  ص
موعد صلاة الظهر 12:57 ص
موعد صلاة العصر 33: 4
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء  9:33

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:08 ص
موعد صلاة الظهر 1:02
موعد صلاة العصر 4:41
موعد صلاة المغرب 8:08 م
موعد صلاة العشاء 9:43 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:02
موعد صلاة الظهر 12:53 م
موعد  صلاة العصر 4:30 م
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:31  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:06
وقت صلاة الظهر 12:45
موعد صلاة  العصر 4:15 م
وقت صلاة المغرب 7:43 م
وقت صلاة العشاء 9:12 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:22  ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 13: 4
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:09


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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